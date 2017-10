Die verschwundene Kapelle auf dem Andreasplatz stand mitten im regen innerstädtischen Treiben

Wahrscheinlich wurde die Kirche auf dem Andreasplatz – oder «Andresemärt», wie man ihn im alten Basel nannte – bereits im 11. Jahrhundert gebaut. Ihre erste urkundliche Erwähnung fällt ins Jahr 1241. Ursprünglich hatte sie noch keinen Turm, war ein ganz einfaches rechteckiges Bauwerk aus Sandstein, das Türmchen wurde wahrscheinlich Mitte des 12. Jahrhunderts erstellt.

Eine richtige Pfarrkirche

Interessanterweise war das Sakralgebäude eine richtige Pfarrkirche. Die Regeln der Zeit geboten, dass eine solche über einen Gottesacker, Vermögenswerte sowie einen Turm verfügen musste. Alle diese Bedingungen waren auf dem «Andresemärt» erfüllt, dennoch nannte man das Kirchlein im Volksmund nur Kapelle, das baslerische Understatement scheint also schon damals im Lokalcharakter verhaftet gewesen sein.

Besondere Attraktion

Während des Basler Konzils hatte die Kirche eine besondere Attraktion zu bieten. Wer sie an klar bestimmten Tagen besuchte, dem wurde Ablass gewährt. Also Erlösung von allen Sünden und damit Verringerung der Aufenthaltsdauer der Seele im Fegefeuer. Eine typische christliche Bauernfängerei des Mittelalters.

Kostbare Sakralgegenstände

Im Jahr des Herrn 1466 erhielt das Kirchlein eine ganz spezielle Reliquie. Es war übrigens ohnehin mit kostbaren Sakralgegenständen ausgerüstet, weil es in einem Quartier stand, in dem viele wohlhabende Krämer lebten und wirkten – die Schneidergasse hiess früher ja Krämergasse. Die Geschicke der Kirche wurden dann auch von der Krämerzunft, heute Zunft zu Safran, gesteuert.

Ein Stück Kreuz

Bei dieser Reliquie handelt es sich um ein Stück des Kreuzes, an dem der Heilige Andreas hingerichtet worden sein soll. Der Apostel Andreas, Bruder des Apostels Simon Petrus, sei gemäss Neuem Testament einer der ersten jener «Menschenfischer» gewesen, die Jesus rekrutiert habe. Vorher sei er ein Jünger Johannes des Täufers gewesen.

Martyrium

Sein Martyrium soll sich im westgriechischen Patras ereignet haben. Diese Hafenstadt wurde damals durch einen römischen Statthalter von Kaiser Neros Gnaden regiert, der Aegeas hiess. Die Heiligenlegende besagt, dass der Apostel Andreas die Frau dieses Statthalters, sie hiess Maximillia, bekehrt und von einer schweren Krankheit geheilt haben. Zudem habe er ihr eheliche Enthaltsamkeit auferlegt.

Andreaskreuz

Letzteres kam bei Aegeas natürlich nicht gut an. Er liess Andreas verhaften, mit Ruten züchtigen und an ein Kreuz hängen. Dieses Kreuz habe, im Gegensatz zum T-Balken, an den Jesus genagelt worden sein soll, die Form eines X gehabt. Deshalb heisst das Verkehrszeichen, dass vor Bahnübergängen warnt, Andreaskreuz. Von diesem Kreuz herunter habe der Apostel tagelang gebetet und gepredigt, bevor er gestorben sei.

Bildersturm

Die St. Andreaskapelle war also im katholischen Universum bestens verankert. Die Kapelle musste das während der barbarischen, gewalttätigen Bilderstürme der Reformation, bei denen der Pöbel sich so richtig austoben konnte, schwer büssen. Alle wertvollen Sakralgegenstände, die sie enthielt, wurden zerstört oder gestohlen. Eine Statue des Heiligen Laurentius war das einzige, das noch in der Kirche verblieb. Heute steht das Bildnis im Historischen Museum am Barfüsserplatz.

Abbruch

Anfangs des 18. Jahrhunderts reichten mehrere einflussreiche Basler Bürger eine Petition zum Abbruch des Kirchleins ein. Es beenge die Innerstadt viel zu sehr – und im Falle eines Brandes käme man am Andreasplatz nicht einmal mit Feuerspritzen durch. Die Stadt gab nach, 1792 wurde der Sakralbau abgerissen. An seine Stelle trat dafür ein neuer Gemüse- und Geflügelmarkt.

In der Pflästerung des Andreasplatzes ist die Form der verflossenen Kapelle abgebildet.

