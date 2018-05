Die wahre Geschichte des Muttertags

Heute ist nicht der Tag der Verliebten, des Sandwiches oder eines Kriegsendes. Es ist schlicht und einfach der Tag, an dem man «Danke, Mama» sagt. Ob man dies nun mit Blumen, Pralinés, Parfums oder - wie in den meisten Fällen bei den Kleinsten - mit etwas Selbstgebasteltem macht, die Mama freut sich. Der wahre Hintergrund des Tages hat jedoch weder mit Geschenken noch mit Kommerzialisierung zu tun.

© Keystone

Premiere vor 101 Jahren

Der erste Muttertag wurde am 12. Mai 1907 in den Vereinigten Staaten gefeiert. Es war jedoch kein fröhlicher Danke-Anlass, sondern eine Gedenkfeier für Anna Maria Reeves Jarvis. Sie begründete im Jahr 1865 in den U.S.A. die Mütterbewegung «Mothers Friendships Day». Es sollte eine Gelegenheit für Mütter sein, sich zu aktuellen Fragen auszutauschen.

Ann Maria Reeves Jarvis, die Mutter des Muttertags.

Ihre Tochter, Anna Marie Jarvis, organisierte an jenem 12. Mai 1907 anlässlich des zweiten Todestages ihrer Mutter eine Gedenkfeier. Am Sonntag, nach jenem für die Tochter traurigen Datum, lud sie zum Gedenkanlass, dem «Memorial Mothers Day Meeting». Eigentlich hätte es eine einmalige Feier werden sollen. Doch die Methodistenkirche widmete im darauffolgenden Jahr allen Müttern eine Andacht. 500 weisse Nelken wurden an Mamis verteilt.

Für die Abschaffung

Anna Marie Jarvis hatte ab diesem Anlass ein neues Ziel: Sie wollte hauptberuflich einen offiziellen Muttertag ins Leben rufen. Sie schrieb mit ihrem Anliegen Politikern, Geschäftsleuten, Geistlichen und Frauenvereinen. Mit Erfolg. Schon zwei Jahre später wurde der Tag in 45 amerikanischen Staaten gefeiert. Am Zweiten Sonntag im Mai 1914 feierten die Vereinigten Staaten zum ersten Mal offiziell den Muttertag.

Unter US-Präsident Woodrow Wilson wurde der Muttertag zum nationalen Feiertag. Bild: Wikimedia

Immer mehr Geschäfte sprangen auf den Feiertag auf. Die Kommerzialisierung war der Begründerin jedoch zutiefst zuwider. Sie bereute, den Feiertag begründet zu haben und kämpfte - erfolglos - für seine Abschaffung.

Und in der Schweiz?

Hier engagierten sich schon 1914 die Heilsarmee und die Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de la Suisse romande für die Einführung des Muttertags. Doch zumindest in der Deutschschweiz ohne Erfolg. Erst 1930 kam es zum Durchbruch als sich die Floristen, die Gärtnermeister und Konditormeister für den Tag stark machten.

In dem Sinn wünschen wir Ihnen einen frohen Muttertag! Mit Blumen oder Schokolade - und auch einem Moment des Gedenkens. Ganz im Sinne der Begründerin.