Diebstahl, Sammelbetrüger und ein Unfall bei der Gartenarbeit - Meldungen unserer Deutschen Nachbarn

38-jährige Polin entwendet Fernseher im Marktkauf

Zu einem dreisten Diebstahl von einem Fernsehgerät kam es am Freitagnachmittag im Rheincenter. Hier hat eine 38-jährige Polin versucht einen Fernseher durch den Kassenbereich zu schmuggeln. Der aufmerksame Ladendetektiv konnte die Situation rechtzeitig erkennen und die Diebin aufhalten, bevor sie das Rheincenter verlassen konnte. Im weiteren Verlauf wurden bei der Polin noch drei Flaschen hochwertige Alkoholika aufgefunden, welche ebenfalls gestohlen wurden. Die Dame gelangt nun zur Anzeige. Außerdem erhielt sie ein Hausverbot für das Rheincenter.

Sammlungsbetrüger auf frischer Tat festgenommen:

Am Samstagvormittag gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über Personen ein, welche mit Dokumentenmappen und Schreibkladden, in der Fussgängerzone in Weil am Rhein, Geld sammeln würden. Eine Streife des Weiler Revieres konnte so zwei Betrüger festnehmen. Die beiden Rumänen, 15 und 20 Jahre alt, haben nachweislich Geld unter Vortäuschen falscher Tatsachen ergaunert. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den sogenannten Sammlungsbetrügern.

Tragischer Unfall bei Gartenarbeit

In Efringen-Kirchen pflügte ein 51-Jähriger seinen Garten. Hierfür nutzte er eine mit Benzinmotor betriebene Gartenfräse. Durch noch nicht abschließend geklärte Umstände geriet der Mann mit beiden Beinen unter die Hackmesser der Fräse. Ein Nachbar kam dem Verunglückten zu Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Verletzungen der Beine waren derart gravierend, dass der Verunglückte mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht werden musste.