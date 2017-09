Diebstahl in voller Fahrt: Die unglaubliche Masche der professionellen Basler Mountainbike-Räuber

Plötzlich fuhr er hinter ihr. Rachel H* war zu einem Termin unterwegs. Wie immer ruhte ihre Handtasche im Velokorb auf dem Gepäckträger. «Das war vielleicht schon nicht so clever. Aber eigentlich habe ich mich in Basel immer sicher gefühlt. Und es war ja am helllichten Tag», sagt sie. Mit so viel Action hatte die junge Frau an einem normalen Wochentag defintiv nicht gerechnet. Als sie etwas abbremste, fuhr ein anderer Velofahrer von hinten an sie heran. In Mountainbiker-Kluft, mit Sonnenbrille.

Und dann hoppla: Ein Griff in den Korb und ihre Tasche war weg. Sofort bog der Dieb ab, trat in die Pedale und ergriff gezielt die Flucht. «Er muss sich schon etwas überlegt haben, der hat das im Voraus geplant», sagt Rachel, die ihn mit ihrem Velo verfolgte. Es sei ein bärtiger Mountain-Bike-Fahrer mit Sonnenbrille gewesen, erinnert sie sich. Sie machte ordentlich Lärm, um die Passanten aufzuschrecken, damit diese den Dieb stoppen würden. Doch es kam noch dicker: Statt des Räubers wurde Rachel selbst von zwei Polizisten gestoppt – denn sie fuhr bei der Verfolgung wie der Dieb natürlich auf dem Trottoir. Nach kurzer Info nahmen die Uniformierten schliesslich auch die Verfolgung des Radlers auf.

Mit dem Bike die Treppe runter – und dann gleich shoppen

Der Dieb ratterte nun eine Treppe in der Innenstadt hinunter und konnte im Gewirr der Basler Seitenstrassen entwischen. «Das hat schon organisiert gewirkt», sagt Rachel, die den Eindruck hat, dass sich der Mann in Mountainbike-Montur speziell auf seinen Raubzug vorbereitet habe. Der fackelte nämlich nicht lange: Noch während die junge Frau auf dem Polizeiposten Anzeige erstattete, ging der Dieb mit Rachels Kreditkarte gleich zweimal in einen Supermarkt einkaufen und nahm sich die Zeit, auch noch einen Elektronik-Markt heimzusuchen.

Das wurde klar, als die Bestohlene ihre Kreditkarten rund eine halbe Stunde nach der Tat sperren liess. «Es ist schon sehr dreist, dass der Dieb so schnell einkaufen ging», meint die junge Frau: «Offensichtlich hatte er keine Angst, erwischt zu werden.» Immerhin sei die Polizei dem Mountainbiker ja schon auf der Spur gewesen. Unterdessen hat sie die Details ihrer Kreditkartenfirma an die Basler Polizei weitergegeben. Diese kann nun anhand der Kameras in den Läden dem dreisten Dieb auf die Spur kommen.

Taschen in Körben: Bei Dieben begehrt

Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen: So sagt Rachel H., sie sei von den Polizisten darauf aufmerksam gemacht worden, dass es leichtsinnig sei, die Handtasche ungesichert im Velokorb liegen zu lassen. Das ist aus polizeilicher Sicht wohl wahr. Aber es hilft einer jungen Frau, die alle Hausschlüssel und Bankkarten neu machen lassen muss, wenig.

Immerhin, einen kleinen Trost gibt es: «Wenigstens war mein Handy nicht in der Tasche.» Wie die Statistik der Basler Polizei zeigt, ereigneten sich im Stadtkanton rund 7'000 Diebstähle. Etwas mehr als einen Viertel der Täter erwischt die Polizei. Taschendiebstähle – mit oder ohne Velokorb – gibt es pro Jahr 613. Leider erreicht hier die Aufklärungsrate nur gerade einmal 6,5 Prozent. In der Schweiz waren bisher keine Fälle von organisierten Diebstählen auf dem Velo bekannt. Das scheint sich nun zu ändern. In Deutschland sind die gut organisierten Profigangs bestens bekannt. Doch so geschickt die hinterlistigenGauner auch operieren: es lässt sich tatsächlich etwas gegen sie unternehmen: In Mannheim erwischte die örtliche Polizei die Velokorbräuber schnell, als sich diese Delikte zu häufen begannen und die von krimineller Intelligenz geprägte Masche einmal durchschaut war.

*Name der Redaktion bekannt.

