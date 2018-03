Diplomfeier Hochschule für Wirtschaft FHNW in Olten

In der Eröffnungsrede gratulierte Markus Freiburghaus, Leiter Ausbildung, den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Erfolg. Studiengangleiterin Prof. Dr. Lynn Lim konnte 39 Master of Science in International Management Diplome überreichen. Besonders ausgezeichnet wurden Nicole Oberlin («P2P Insurance. Creating an approach for a platform environment that positively influences behaviour») und Diana Araceli Reyes Serrano («Comparing Emotions in Architecture Across Cultures») für die beste Master Thesis und Nicole Oberlin zudem für die beste Durchschnittsnote.

Prof. Dr. Knut Hinkelmann, Studiengangleiter MSc Business Information Systems, durfte 36 Diplome überreichen. In diesem Studiengang konnten Raphael Stöckli (beste Master Thesis, «Ethical hacking to mitigate cybersecurity risks») und Patrick Enz (beste Durchschnittsnote, «Blockchain technology to help transform online voting in Switzerland») besondere Auszeichnungen entgegennehmen.

Die 42 Bachelor of Science verschiedener Studienrichtungen erhielten ihre Diplome von Prof. Andreas Reber, Studiengangleiter Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik und Bachelor of Science in Business Information Technology.

Die Master of Science Studiengänge der Hochschule für Wirtschaft FHNW werden in englischer Sprache, die Bachelor of Science Studiengänge in englischer oder deutscher Sprache durchgeführt. Alle Studiengänge können sowohl im Vollzeit- als auch im Teilzeitmodus belegt werden.