Direkt von Basel nach Nürnberg: neue Verbindungen für FlixBus

Mit Beginn des Sommerfahrplans Ende April 2018 sind ab der Schweiz viele neue Fernbus-Ziele in ganz Europa zu erreichen. Insgesamt geht es mit den grünen Bussen dann zu über 200 Destinationen. Darüber hinaus werden im Laufe des Sommers zehn neue Haltestellen in das FlixBus-Streckennetz integriert: Interlaken, Zug, Neuhausen im Rheinfall, Grindelwald, Grenchen, Montreux, Neuchâtel, Martigny, Yverdon-les-Bains und Mendrisio.

Neue Verbindungen nach Deutschland, Frankreich und Italien – auch über Nacht

Quer durch Europa werden die Fernbus-Strecken in alle Himmelsrichtungen dichter und ermöglichen so noch mehr Reisenden flexible und günstige Mobilität. So führen bspw. viele neue Verbindungen von der Schweiz u.a. nach Deutschland, Italien oder Frankreich.

Neu und direkt geht es unter anderem von Bern nach Turin oder von Basel nach Nürnberg.

Im Zuge der aktuellen Netzerweiterungen sind auch viele neue Nachtverbindungen hinzugekommen. So geht es im Schlaf bspw. von Zürich nach München oder von Basel nach Livorno. Wer nachts reist spart sich die Übernachtungskosten, hat am Zielort mehr vom Tag und gelangt dank weniger Zwischenhalte sogar noch schneller ans Ziel als tagsüber.

„FlixForward“ – Diese Innovationen plant FlixBus in 2018

FlixMobility investiert neben dem Angebotsausbau auch in die Weiterentwicklung des Busprodukts. Neue Services wie Sitzplatzreservierung und digitale Features in der FlixBus-App sind bereits in der Pilotphase. Bis Ende des Jahres sollen diese Zusatzservices flächendeckend in Europa verfügbar sein.

Bereits seit Anfang April ist FlixBus als erster Fernbusanbieter weltweit in Google Assistant integriert. FlixBus-Nutzer können über Google Assistant per Sprachsteuerung Informationen zu Verbindungen, Abfahrtszeiten und aktuellen Preisen in kürzester Zeit abrufen. Ist die passende Fahrt gefunden, können die Kunden über die Sprachsteuerung anschließend ihr Ticket buchen. Das neue Feature ist über Google Home, Google Assistant oder über das Smartphone verfügbar. Falls Kunden den Google Assistant noch nicht nutzen, kann die App unter folgenden Links für iOS und Android heruntergeladen werden.