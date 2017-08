Diskussion und Flucht nach Karambolage in Weil am Rhein

Auf und davon gemacht hat sich ein Autofahrer aus Frankreich nach einem Unfall am Donnerstagabend in Weil-Friedlingen. Der Mann fuhr um 19 Uhr mit seinem Auto rückwärts auf das Areal einer Tankstelle und kollidierte mit einem geparkten VW. In der Folge kam es zu einer Diskussion zwischen dem Unfallverursacher und der Fahrerin des VW. Da man sich nicht einigen konnte, ging die Frau in den Tankstellenshop, um von dort aus die Polizei zu rufen. Daraufhin setzte sich der Franzose in seinen Citroen und suchte das Weite. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte, werden nun die französischen Behörden eingeschaltet.