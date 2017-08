Diverse Fahrradunfälle in Baselland - vier Verletzte

Die Unfälle ereigneten sich in vier verschiedenen Gemeinden. Um kurz nach 07.00 Uhr wollte in Lausen ein 49-jähriger Personenwagenlenker in den Kreisel Hasenackerstrasse / Ringstrasse einbiegen. Dabei übersah er eine 57-jährige Fahrradfahrerin, welche sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision wurde die Fahrradfahrerin verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

In Sissach fuhr ein 13-jähriger Knabe um 07.20 Uhr vom Ischlagweg auf die Reuslistrasse. Gleichzeitig beabsichtigte ein 28-jähriger Personenwagenlenker von einem Privatparkplatz auf die Reuslistrasse zu fahren. Bei der seitlichen Kollision wurde der Fahrradfahrer verletzt und von der Sanität in ein Spital gebracht.

Bei einem Selbstunfall in Muttenz zog sich eine 46-jährige Fahrradfahrerin erhebliche Verletzungen zu und musste in ein Spital gebracht werden. Sie war um kurz vor 08.00 Uhr von Pratteln herkommend auf dem Fahrradweg unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen musste sie bei der Tramhaltestelle «Lachmatt» stark abbremsen und überschlug sich.

In Binningen, bei der Verzweigung Bollwerk, übersah eine 36-jährige Personenwagenlenkerin um kurz nach 08.00 Uhr einen von rechts kommenden, vortrittsberechtigten, Fahrradfahrer. Dieser konnte, aufgrund seiner Geschwindigkeit, nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.