Dominique König-Lüdin verabschiedet

Mit ihr verliert die Fraktion eine engagierte und profilierte Politikerin. 2016 hat sie den Grossen Rat erfolgreich präsidiert. Nachrücken wird Semseddin Yilmaz.

Dominique König-Lüdin war seit 2005 Mitglied des Grossen Rates. Sie ist als dossiersichere Politikerin bekannt, die pointiert für eine linke Politik in Basel einsteht. Insbesondere im Bereich der Frauenrechte, in der Verkehrs-, der Umwelt- und der Bildungspolitik konnte sich Dominique König-Lüdin Respekt und Namen auf dem politischen Parkett verschaffen. Sie verstand es aber auch, als Teamplayerin und mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit von 2009-2012 als GPK-Präsidentin in heiklen und umstrittenen Geschäften Positionen zu vereinen und parteiübergreifend grosse Mehrheiten zu schaffen. So war das Präsidium des Grossen Rates im heissen Wahljahr 2016 das Tüpfchen auf dem I ihrer Grossratskarriere. Schon vor den Wahlen 2016 hat Dominique König-Lüdin angekündigt, Nachrückenden durch einen Rücktritt während der Legislatur die Möglichkeit zu bieten, sich in politische Dossiers einzuarbeiten. Die SP Fraktion dankt Dominique König-Lüdin herzlich für ihren langjährigen Einsatz. Ab der September-Sitzung wird Semseddin Yilmaz für die SP im Grossen Rat politisieren.