Doppelte Straftat: Betrunken und mit ungültigem Führerschein

Am Freitagmorgen um 05:30 Uhr wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weil am Rhein ein Schweizer Pkw mit auffälliger Fahrweise gesichtet. Der Pkw fuhr in Schlangenlinien und auffallend langsam die B 317 in Richtung Weil am Rhein entlang.