Dornach: Bauarbeiten für neues Reservoir Goben können beginnen

Die beiden Gemeinden teilen sich die Bauherrschaft für das Reservoir-Projekt und werden die Anlage nach Fertigstellung auch gemeinsam betreiben.

Rund 30 Leute versammelten sich auf der grünen Wiese, oberhalb des Goetheanums. Auf dieser grünen Wiese entsteht das neue Reservoir Goben. „Als tolles Projekt“ und auch „als unauffällige Sache“, bezeichneten die Gemeindepräsidenten von Dornach und Arlesheim, Christian Schlatter und Markus Eigenmann, das geplante Bauprojekt in ihren Grussworten. Das Reservoir wird in den Hang gebaut und von der Wiese beinahe komplett überdeckt. Lediglich die neue Zufahrt weist auf das Reservoir hin.

Sowohl das Reservoir Untererli von Dornach als auch die Reservoire Hollen I, Hollen II und Gobenhölzli von Arlesheim sind im Unterhalt kostenintensiv. Ausserdem entsprechen die Kammervolumen der bestehenden Reservoire nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die verschiedenen, bestehenden Reservoire stehen auf leicht unterschiedlichen Höhen, was den Austausch von Wasser in Notlagen zwischen den Gemeinden erschwert. Da in beiden Gemeinden Massnahmen anstehen, wurde untersucht, ob ein Gemeinschaftsprojekt zielführend sein könnte. In der Planung hat sich herausgestellt, dass ein gemeinsames Reservoir für Arlesheim und Dornach aus unterschiedlichen Gründen optimal ist:

Ein gemeinsames Reservoir für Dornach und Arlesheim spart Investitionskosten und Ressourcen. Der Aufwand für Betrieb und Unterhalt wird durch ein gemeinsames Reservoir ebenso deutlich verringert. Weiter wird mit einem gemeinsamen Reservoir die Versorgungssicherheit beider Gemeinden deutlich erhöht und dem neuen Reservoir steht mehr Volumen für den Tagesbetrieb, den Störfall und den Brandfall zur Verfügung.

Zusammen mit dem Bau des Reservoirs und dessen Erschliessungsleitungen (Wasser, Abwasser, Signalkabel) erfolgen auch Massnahmen für Werterhalt sowie eine Optimierung von Druckzonen. Die beiden Wasserversorgungen wachsen somit näher zusammen, ohne dabei jedoch die Eigenständigkeit zu verlieren. Das Ziel ist eine verbesserte Zusammenarbeit in Notlagen und geringerer Aufwand für den Betrieb im Normalfall.

Das Reservoir Goben ist auch ein Bindeglied im Grossprojekt der Transitleitung Birstal und schafft eine zusätzliche Verbindung zwischen der Gemeinde Arlesheim und dem Zweckverband Aesch – Dornach – Pfeffingen, wodurch die Versorgungssicherheit der Region deutlich verbessert wird auch in kritischen Situationen wie z.B. bei Verunreinigung der Birs oder bei allfälligen Gefahren durch Hochwasser.