Dr. Felix Reiff, CEO von Bayer in Basel, wird nationaler Senior Bayer Representative

Felix Reiff (Jahrgang 1962) ist im Jahr 2005 als Head of Global Marketing der heutigen Consumer Health Division zu Bayer gestossen. Zuvor war er bei Kraft Jacobs Suchard und Roche in veschiedenen internationalen Funktionen tätig. 2008 wurde er zusätzlich zum CEO des internationalen Bayer Hubs in Basel ernannt. Unter seiner Führung ist Bayer Basel stark gewachsen und stellt heute einen der wichtigsten Standorte im Bayer-Konzern dar. Die Verantwortung für den Standort Basel wird er beibehalten.

Als Senior Bayer Representative ist Felix Reiff für die in der Schweiz ansässigen Organisationen von Consumer Health, Pharma und Crop Science sowie die zentralen Funktionen Finance & Administration, Human Resources, Legal, Kommunikation und Politics & Government Affairs zuständig. Als direkter Ansprechpartner vertritt er Bayer in der Schweiz gegenüber Regierungsstellen, Behörden, Verbänden und Medien.

Barbara Heise (Jahrgang 1955) war seit 1984 bei Bayer tätig. Nach verschiedenen Stationen im Aussendienst sowie im nationalen und internationalen Marketing in Deutschland arbeitete sie seit 2000 im Ausland für Bayer. Zuerst war sie für das Pharma-Geschäft in den Niederlanden verantwortlich. Danach übernahm sie die Leitung des Pharma- und Consumer Health-Geschäfts in Belgien und Luxemburg. Seit 2007 leitete sie das Schweizer Pharma-Geschäft von Bayer mit Standort Zürich, das sich unter ihr stark entwickelt hat. Im Jahr 2010 wurde Barbara Heise zudem Geschäftsführerin der Bayer (Schweiz) AG und im 2013 Senior Bayer Representative von Bayer in der Schweiz.

In der Schweiz ist das Life-Science-Unternehmen Bayer in den Bereichen Pharma, Consumer Health und Crop Science tätig und beschäftigt rund 1‘400 Mitarbeitende an den Standorten Basel, Muttenz, Zollikofen und Zürich.