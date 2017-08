Dr. Gottlieb Keller (Hoffmann-La Roche AG) mit Verdienstorden ausgezeichnet

Dr. Gottlieb Keller, Mitglied der Konzernleitung und Chefjustitiar der Hoffmann-La Roche AG in Basel, hat am Mittwoch in der Deutschen Botschaft in Bern das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Er wurde damit für seine herausragenden Verdienste um die deutsch-Schweizer Beziehungen und sein langjähriges Engagement in leitender Verantwortung für die Handelskammer Deutschland - Schweiz ausgezeichnet. «Herr Dr. Keller hat mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement erheblich zu einem positiven Bild Deutschlands in der Schweiz beigetragen,» teilte die Botschaft der BRD mit.