Dr. Peter Brodmann wird neuer Baselbieter Kantonschemiker

Peter Brodmann ist seit 2008 stellvertretender Kantonschemiker im Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt. Er leitet dort die 20-köpfige Abteilung Bioanalytik & Radioaktivität, der Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung und Teile der Strahlenschutzverordnung. Seit 2006 ist Peter Brodmann an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz Dozent für Mikrobiologie.

Der neue Baselbieter Kantonschemiker hat an der Universität Basel Biologie studiert und an der ETH in Zürich sein Nachdiplom in Humanernährung abgeschlossen. 1995 hat er das Eidgenössische Lebensmittelchemikerdiplom erlangt und im Jahr 2000 am Biozentrum der Universität Basel seine Doktorarbeit in Molekularbiologie geschrieben. Brodmann ist 53 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in der Region. Er tritt sein Amt Mitte August 2018 an.