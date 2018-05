Dr. med. Fabian Meienberg übernimmt die Leitung der Endokrinologie & Diabetologie am Kantonsspital Baselland

Im Rahmen der standortübergreifenden Neusausrichtung der Kliniken wird in der Medizinischen Universitätsklinik am Kantonsspital Baselland (KSBL) auch die Endokrinologie & Diabetologie neu unter eine Gesamtleitung gestellt, der auch die «Endodiab – Diabetes- und Hormonpraxis Liestal» unterstellt ist.

Dr. med. Fabian Meienberg hat sein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel, an der Université Pitié-Salpêtrière in Paris und an der University of Glasgow & Aberdeen in Grossbritannien absolviert und hat im 2002 in Basel promoviert. Dem Facharzt Innere Medizin (2007) folgte im Jahr 2009 der Facharzt in Endokrinologie und Diabetologie. Seine Ausbildungszeit hat er zu einem Grossteil in der Region, aber auch im Department of Endocrinology & Metabolic Medicine, Imperial College in London, verbracht.

Dr. Meienberg war über die letzten neun Jahre auf der Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsspital Basel tätig, wo er für den Ablauf der Sprechstunden zuständig war und Patienten mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern seines Fachbereiches betreut hat. Unter anderem war er mitverantwortlich für den Aufbau einer interdisziplinären Adipositas- und Schilddrüsen-Sprechstunde. Besonders wichtig ist ihm die interprofessionelle Zusammenarbeit und die Ausbildung von jüngeren Kollegen. Dies hat ihn neben den hausinternen Fortbildungen auch zur regelmässigen Lehrtätigkeit an der Universität Basel geführt, wo er Vorlesungen und Gruppenunterricht im Themenblock «Endokrine Systeme» hält.

Am KSBL trifft Dr. Fabian Meienberg auf ein kompetentes und erfahrenes Team in der umfassenden Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus, Schilddrüsenproblemen, Übergewicht und anderen endokrinologischen Krankheitsbildern.