Dr. med. Thomas Blaettner wird Ärztlicher Direktor der Schmerzklinik Basel

Der neue Ärztliche Direktor Dr. med. Thomas Blaettner gehört seit Februar dieses Jahres zum Ärzteteam der Schmerzklinik Basel. Zuvor war er Chefarzt der Klinik für Schmerztherapie und Anästhesie im Kantonsspital Baselland in Laufen. Dort hatte er den Bereich der ambulanten und stationären Schmerztherapie neu aufgebaut.

Dr. med. Blaettner stammt ursprünglich aus Kaiserslautern ist aber hauptsächlich in Süddeutschland aufgewachsen; nach Militärdienst und Ausbildung zum Physiotherapeuten absolvierte er sein Medizinstudium an der Universität Freiburg im Breisgau. Nach seiner Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie an der dortigen Uniklinik war er unter anderem am Herzzentrum Lahr und als Oberarzt am Diakonie Krankenhaus in Freiburg tätig. Für die Weiterbildung zum Schmerztherapeuten wechselte er erneut an die Freiburger Unikliniken, bevor er 2008 ans Kantonsspital Baselland wechselte.

Das Amt des Ärztlichen Direktors der Schmerzklinik Basel übernimmt Dr. med. Thomas Blaettner von Dr. med. Bijan Cheikh-Sarraf, der diese Aufgabe auf eigenen Wunsch abgibt.