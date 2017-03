Drei Fälle von sexuellen Übergriffen in Allschwil – Tatverdächtiger festgenommen

Die drei Frauen wurden zu unterschiedlichen Tageszeiten in Allschwil von einem Mann sexuell angegangen und teilweise bedroht. Der von der Polizei am 28. Februar 2017 nach einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung festgenommene Tatverdächtige ist ein 39-jähriger Schweizerisch-Serbischer Doppelbürger. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft und Polizei Basel-Landschaft untersuchen derzeit, ob der Mann auch für weitere ähnlich gelagerte Delikte infrage kommt. Personen, die dazu sachdienliche Hinweise machen können sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft zu melden (Telefon 061 553 35 35).