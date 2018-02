Drei Kollisionen im Morgenverkehr auf der A3

Die Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion, die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion und die Sicherheitsdirektion haben am Mittwoch, 31. Januar 2018, zur 13. 3D-Tagung im Kultur- und Sportzentrum Kuspo in Münchenstein eingeladen. In Fachreferaten und vertiefenden Workshops wurde das Thema „Körperbild“ und wie Jugendliche damit umgehen von verschiedenen Seiten beleuchtet.