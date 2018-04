Drei Verletze bei Kollision in Grenzach-Wyhlen

Zu einer folgenschweren Kollision mit dem Gegenverkehr kam es am späten Samstagnachmittag auf der B34 in Wyhlen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Citroen Picasso die B34 von Herten kommend in Richtung Kreisverkehr Wyhlen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Siedlung nach links auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung und streifte dort zunächst einen Schweizer Hyundai. Dessen 73-järhiger Fahrer konnte durch Ausweichen auf den Gehweg eine Frontalkollision verhindern.

Einer dahinter fahrenden 18-jährigen Fahrerin eines Opel Corsa gelang dies nicht mehr, so dass es zu einer Frontalkollision der beiden vorderen linken Fahrzeugecken kam. Hierdurch wurden beide Fahrzeug um 90 Grad ausgedreht und der Corsa kam an einer Garagenwand zum Stehen. Der Opel und der Citroen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Opel Fahrerin erlitt Prellungen und musste durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Bei der Beifahrerin im Citroen wurde durch das Rote Kreuz ein HWS diagnostiziert und der Fahrer des Hyundai erlitt eine Schürfwunde.

Sachschaden dürfte insgesamt in einer Höhe von rund 15'000 Euro entstanden sein. Warum der Citroen Fahrer in den Gegenverkehr kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Alkohol- oder Drogeneinnahme konnten jedenfalls ausgeschlossen werden.