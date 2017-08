Drei WM Titel für den Schwimmverein beider Basel in Budapest

An selber Stelle, wo vor drei Wochen noch Schwimmstars wie Sarah Sjöström, Caeleb Dressel und Co um die WM-Titel kämpften, fanden vom 10. – 20. August 2017 die Masters-Weltmeisterschaften 2017 statt. Mehrere tausend Athleten sind zu den Wettkämpfen in die ungarische Hauptstadt Budapest gereist, unter ihnen auch vier AthletInnen des Schwimmverein beider Basel. Herausragend zeigte sich Kurt Frei (AK 70-74) über die 3000 m im Open Water. Im offenen Gewässer holte er sich den Worldchampiontitel, ausserdem erreichte er über 800m Freistil den zweiten Podestplatz und über 400m Freistil, sowie über 200m Rücken, zwei dritte Podestplätze. Das Highlight bei den Damen war Regula Steiger (AK 65 – 69). In überzeugenden Rennen erkämpfte sie sich souverän in ihrer Altersklasse über 50m Delfin, sowie über 50m Brust den Weltmeistertitel und holte sich über 50m Freistil eine wohlverdiente Bronze Medaille.