Dreiländereck: Rund 30 illegal Eingereiste am Osterwochenende aufgegriffen

Nur mit Hilfe der Unterstützung von jeweils 20 Beamtinnen und Beamten aus anderen Abteilungen der Bundespolizei sei die grosse Anzahl der illegalen Einreisen zu bewältigen, berichtet die Badische Zeitung. Fälle von grossen Flüchtlichgsgruppen, wie diejenige vom 20. März gäbe es allerdings sehr selten. Häufiger handle es sich um kleinere Gruppen von maximal vier Personen. Das Mitfahren auf Güterzügen hingegen sei kein Einzelfall, zitiert die Badische Zeitung den Presseprecher der Bundespolizei Weil, Thomas Gerbert.

Aber auch andere Transportmittel wie Fernbusse und das Tram würden im Dreiländereck häufig benutzt. Und auch zu Fuss überquerten manche Flüchtlinge die Grenze. So sei am Gründonnerstag ein liberischer Staatsbürger von Basel über Otterbach illegal nach Deutschland eingereist. Zwei somalische Staatsangehörige hingegen wurden bei der Fahrt mit dem Tram nach Weil am Rhein kontrolliert. Das sie nur einen Ausgangsschein einer schweizerischen Asylbewerberunterkunft hatten, wurden sie an die Schweizer Grenzwache überstellt. Auch zwei afghanische Staatsbürger, mussten wieder zurück in die Schweiz, als bei der Grenzkontrolle festgestellt wurde, dass der Beifahrer keine gültigen Papiere besass. Der Fahrer mit gültiger Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz wurde wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise angezeigt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Herkunftsländer der Flüchtlinge verändert, heisst es in dem Bericht der Badischen Zeitung weiter. Habe es sich vergangenes Jahr noch hauptsächlich um Menschen aus nordafrikanischen Ländern gehandelt, seien es aktuell eher Menschen aus West- und Ostafrika.