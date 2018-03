Dreiländerlauf soll 2018 noch besser werden

Die Köpfe rauchen in der «Chläbi» in Weil am Rhein. Im Säli berät das OK die letzten Details des diesjährigen Dreiländerlaufs. Vertreter aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz sitzen um den Tisch – hinter dem Dreiländerlauf steht auch ein Dreiländer-OK. Es ist ein eingespieltes Team, das sich ein grosses Ziel gesetzt hat: «Wir wollen uns jedes Jahr verbessern», sagt Vizepräsident Jean-Denis Zoellé aus St. Louis.

So gibt es in diesem Jahr erstmals für alle, die das Ziel erreicht haben, eine Urkunde zum Ausdrucken. Und ebenfalls neu dabei ist Doetsch Grether AG, Basel mit dem Produkt «Diasporal® activ» als Titelsponsor.

Aber auch viele Helferinnen und Helfer, die schon in den letzten Jahren dabei waren, haben erneut ihre Teilnahme zugesagt. Dazu gehören Streckensicherer, Samariter, Masseure, Standbetreiber, Besenwagenfahrer und viele mehr. Insgesamt ca. 320 werden rund um den Dreiländerlauf im Einsatz sein.

Zu den Fleissigen zählen auch dieses Jahr der Turn- und Sportring Weil am Rhein, der St. Louis Running Club/F sowie die Mitglieder der Basler Guggemuusig «Märtfraueli». Während sie im HelferShirt im Einsatz sind, machen ihre deutschen Kollegen, die «Pfuus-Bagge» aus Rheinfelden Stimmung.

Die «Cheerleading Squads des TV Staufen» wiederum heizen den Läuferinnen und Läufern vor dem Start ein und gegen anfällige Ermüdungserscheinungen unterwegs helfen rund 10 Drehorgeln, die für die Sportler spielen. Die Band «Trinat» sorgt für flotten Sound auf dem Marktplatz. Der Dreiländerlauf ist eben immer auch ein Fest!

Die Halbmarathonstrecke von 21,1 Kilometern führt vier Mal über den Rhein und durch alle drei Länder. Zur Auswahl stehen ausserdem eine Zehnkilometer-Distanz und – nur für Schülerinnen und Schüler – ein 2,3 Kilometer-Lauf durch Basels Altstadt. Für die Kinder ist der Start kostenlos. Und ebenfalls für Kinder ist das Engagement der «Regio Lions Clubs» aus allen drei Ländern. Dank ihrer Unterstützung gehen 2 CHF jedes Startgelds an ein zweisprachiges Ferienlager für Jugendliche der drei Länder in der Region.

Anmelden kann man sich per Post noch bis zum 14. Mai 2018, oder online bis zum 25. Mai.