Dreiste Diebe am Fasnachtsstand: Bier in rauen Mengen gestohlen

Direkt bei der Hauptpost betreiben Andy und sein Kollege seit rund zwanzig Jahren einen Fasnachtsstand, mit Herzblut. Am Freitag bauten die Standbetreiber alles auf. Die selbstgemalten Helgen hingen, der Ausschank war bereit und das Bier im Vorrat. Dann folgte der grosse Schock: In der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte ein und stahlen 480 Büchsen Bier. «Das nimmt man nicht einfach so unter dem Arm mit», sagt er. Die Fasnachtsvorfreude blieb bei Andy aus. «Der Einbruch war ein Dämpfer».

Das Bier konnte dank einer Reserve ersetzt werden. Doch der bittere Nachgeschmack bleibt. «Wir machen das plauschhalber und nicht für den eigenen Profit», sagt Andy. Nach der Fasnacht tun die Standbetreiber sogar noch Gutes. «Alle Würste, die übrig bleiben, bringen wir jeweils der Gassenküche».