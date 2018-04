Dreister Dieb und Unfallflucht - Meldungen unserer Deutschen Nachbarn

Weil am Rhein: Dreister Dieb entwendet einem Unfallzeugen Tüte mit Schokoprodukten

Von besonderer Dreistigkeit geprägt war ein Diebstahl am Montagvormittag in der Hauptstrasse. Dort wurde ein Mann Zeuge eines Unfalles und stellte sich als solcher der Polizei zur Verfügung. Hierbei stellte er seine mit Schokoprodukten gefüllte Einkaufstasche am Strassenrand ab. Dass er sie nicht immer im Blick hatte, sollte sich bald rächen. Ein bislang noch unbekannter Passant nutzte die Gelegenheit, nahm die Tüte an sich und verschwand mit ihr.

Lörrach: Nach dem Beladen von Auto angefahren - Unfallverursacherin begeht Unfallflucht

Am Montagnachmittag kam es in der Kreuzstrasse zu einer nicht alltäglichen Unfallflucht. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Nach seinen Angaben belud er kurz nach 13 Uhr sein Auto und begab sich anschliessend zur Fahrerseite. In diesem Moment fuhr ein Auto an ihm vorbei und streifte ihn mit dem rechten Aussenspiegel. Hierdurch erlitt der Mann eine Ellenbogenverletzung, die ihn einige Tage außer Gefecht setzte. Die Fahrerin des Autos fuhr ein Stück weiter, ehe sie anhielt und ausstieg. Allerdings kümmerte sie sich nicht um den Verletzten, sondern soll den Aussenspiegel wieder ausgeklappt und weitergefahren sein. Zeugen notierten sich das Kennzeichen, worauf die Polizei umgehend Ermittlungen nach der verantwortlichen Fahrerin aufnahm.