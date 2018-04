Dringende Felssanierungsarbeiten in Grellingen - Durchfahrt erschwert

Aus Sicherheitsgründen muss der entsprechende Abschnitt der Delsbergerstrasse am Ortsausgang von Grellingen in Richtung Nenzlingen/Zwingen an den Werktagen jeweils von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr 20.00 Uhr temporär gesperrt werden.

Die Arbeiten dauern ca. drei Wochen. Es ist mit Wartezeiten von ungefähr 30 Minuten zu rechnen.

Auch die Durchfahrt der Rettungsdienste kann nur mit Vorbehalten gewährleistet werden.

Es wird dringend empfohlen, den betroffenen Abschnitt via Eggfluetunnel zu umfahren. Ausserhalb der Arbeitszeiten ist die Kantonsstrasse normal befahrbar. Die Felssanierungsarbeiten werden von einer spezialisierten Unternehmung durchgeführt. Die betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer werden um Verständnis gebeten.