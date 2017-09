Dringendes Geschäft! Der Basler Marktplatz in Toiletten-Not

Die Freude war gross, als die Stadt Basel im Frühling bekannt gab, dass zumindest montags der Marktplatz zum Schlemmermarkt wird. Endlich soll es verschiedene Schnell-Imbisse mitten in der Stadt geben. «Mit dem Schlemmer-Markt möchten wir jeden Montag eine Street-Food-Atmosphäre schaffen», erklärt das Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt auf der Website des Kantons. Dass dieses Konzept ein Gewinn für die Basler Innenstadt ist, bestreitet niemand.

Aber es ist wie mit dem Druck auf der Blase: Er wächst und wächst und genau so geht es mit dem Unmut der umliegenden Restaurationsbetriebe. Denn Toiletten hat der Trank-und-Speise-Markt keine, er ist auf öffentliche WC angewiesen. Die Kunden aber nehmen den kürzesten Weg: Ab in eine Beiz in der Umgebung. Konsumiert wird aber draussen.

Frei zugänglich heisst noch nicht öffentlich

Wie die betroffenen Wirte vom Marktplatz gegenüber barfi.ch bestätigen, ist die Fremdpinklerei immer störender geworden. Normalerweise werden kleine und grössere Geschäfte im WC der Beiz von Gästen besorgt, die auch im Lokal selber konsumieren. Denn auch wenn die Gastronomie-Toiletten frei zugänglich sind, öffentlich sind sie deswegen nicht. In der Gegend rund um den Marktplatz gäbe es genügend öffentliche Toiletten, zum Beispiel im Rathaus, auf dem Andreasplatz, aber auch an der Schifflände. So die zuständigen Behörden. Für die Herren gibt es noch Pissoirs im Martinsgässlein oder am Schlüsselberg.

Eigentlich eine grosse Auswahl. Alternativen gibt es auch in den Vororten, oder sogar am Bahnhof Zürich. Nur sind diese Anlagen leicht weiter entfernt als etwa das Restaurant Mövenpick. Auch dort spürt man eine Zunahme von Toilettenbesuchen, ohne Konsumation. «Es gab einen Anstieg von Toilettenbesuchern, die bei uns nicht konsumieren. Aber wir von Mövenpick sind kulant.» Weiter sagt Geschäftsführer Fabio Malizia, dass sie nie etwas gegen die Toilettenproblematik unternommen hätten. Auch diese Besucher können zukünftige Gäste sein.

Der McDonald’s am Marktplatz hat eine einfache Lösung: Wer das stille Örtchen benutzen möchte, ohne zu konsumieren, bezahlt einen Franken. Lockerer sieht es da nur die Confiserie Schiesser: «Wir haben durchaus Leute, die unsere Toiletten ohne Konsumation benutzen», sagt Stephan Schiesser, Geschäftsführer der gleichnamigen Confiserie. Doch als Touristenziel sei man dies bereits von früher gewohnt und werte das als nicht allzu schlimm. Immerhin positiv sei, so Stephan Schiesser, dass der Marktplatz dank der Food-Trucks belebt wird.

Regierung musste bereits Stellung beziehen

Die Toilettenproblematik wurde im Frühjahr von LDP-Grossrat Heiner Vischer an die Regierung gebracht. Die Antwort war schlicht: Der Regierungsrat erachte aufgrund der aktuellen Situation und der Rückmeldungen von den Restaurationsbetrieben die Toilettensituation als ausreichend. Auch die Hinweise auf die öffentlichen Anlagen würden genügen. Doch das war im Frühling. Mittlerweile ist der Druck angewachsen. Die Besucherinnen und Besucher des Schlemmermarktes gehen lieber auf die Toiletten der umliegenden Geschäfte.Und die Regierung selbst "residiert" auf ihren magistralen Stühlen im Rathaus.

Zwischen den Restaurationsbetrieben und den Ständen wird mit verschieden langen Ellen gemessen, bedauern deshalb die Geschäftsinhaber. Doch auch dafür hatte die Regierung die passende Antwort parat: «Konsumentinnen und Konsumenten von Verpflegungsangeboten auf dem Stadt- und Schlemmermarkt agieren in der Regel zweckgebunden, d.h. sie möchten sich verpflegen und dann den Marktplatz wieder verlassen.Diesbezüglich unterschiedenen sie sich von der klassischen Gastronomiekundschaft.» Doch wozu denn die umfangreich Bestuhlung und all extra bereitgestellten Tische? Nicht alles was der Mensch zu sich nimmt, kann er auch behalten. Doch - so die Regierung - es sei halt schwierig, auf dem Marktplatz noch zusätzliche Toiletten unterzubringen.

Der Schlemmermarkt geht in die zweite Runde – Nachfrage ist da

Nur die Faust im Sack machen, lohnt sich allerdings nicht. So sehr der Unmut in den Beizen wachsen mag, beim Kanton hat sich offenbar keiner der Gilde direkt gemeldet: «Wir haben keine Reklamationen erhalten», sagt Daniel Arni, Leiter Messen und Märkte der Stadt Basel auf Anfrage von barfi.ch. «Die Erhöhung der Anzahl Verpflegungsbetriebe bezieht sich auf den Schlemmer-Markt am Montag, welcher bis um 14.00 Uhr geöffnet ist. Aufgrund der Rückmeldungen wird die aktuelle Situation als annehmbar eingestuft. Die Situation der Toilettennachfrage auf dem Schlemmer- und Stadtmarkt wird laufend durch uns geprüft um gegebenenfalls reagieren zu können.» Vor allem am Schlemmermarkt sei das Bild auf dem Marktplatz wieder wie früher, als die Innenstadt noch richtig lebte.

Also geht dieser Schlemmermarkt nächstes Jahr in eine zweite Runde. Die zuständigen Verwaltungsstellen arbeiten jetzt an einem Gesamtkonzept für Food-Trucks. «Bis das Konzept vorliegt – der Zeitpunkt steht noch nicht fest -, werden Interessentinnen und Interessenten auf eine Warteliste aufgenommen», erklärt André Frauchiger, Mediensprecher vom Tiefbauamt, wo auch die Allmendverwaltung beheimatet ist. Bleibt zu hoffen, dass bis dahin auch eine Lösung für die Toilettenfrage gefunden wird. Denn der Schlemmermarkt an sich war offenbar erfolgreich, sagt Frauchiger: «Es liegen bis anhin über zehn Anfragen vor. Diese werden sobald wie möglich speditiv behandelt. Ein attraktiver Schlemmermarkt auf dem Marktplatz ist ganz im Interesse der Stadt und dient der generellen städtischen Attraktivitätssteigerung.» ...und der Lokus-Frequenz angestammter Beizen.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.