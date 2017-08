Dritte kantonale Jugendbefragung in Basel-Stadt

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen in Steinen (D) komplett ausgebrannt. Dabei lief eine grössere Menge Diesel aus und gelangte teils in den Fluss Wiese, der nach Basel fliesst. In den Langen Erlen wurde die Basler Trinkwasserfassung vorsichtshalber abgestellt. Eine S-Bahn-Linie war zeitweise unterbrochen.