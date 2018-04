Dritter Monat in Folge mit deutlichen Bevölkerungsanstieg

Die baselstädtische Bevölkerung erhöhte sich im März 2018 gegenüber Februar um 313 Personen (+104 Schweizer und +209 Ausländer) auf 199'754. Dies ist der dritte Monat in Folge mit einem deutlichen Bevölkerungsanstieg. Ein stärkeres Wachstum im ersten Quartal des Jahres wurde zuletzt 2011 registriert. Damit nähert sich die Bevölkerungszahl im Kanton allmählich wieder der 200'000er-Marke. Der Anstieg im vergangenen Monat kam durch einen positiven Wanderungssaldo (+163) bei gleichzeitig ausgeglichenem Saldo aus Geburten und Todesfällen (-1) zustande.

Sowohl bei den Schweizern (+50) als auch bei den Ausländern (+113) fiel die Bilanz aus Zugezogenen und Weggezogenen positiv aus. Die Zahl der Gestorbenen überstieg bei den Schweizern jene der Geborenen um 73, während es sich bei den Ausländern umgekehrt verhielt (+72). Aufgrund nachträglich gemeldeter Ereignisse (z. B. verspäteter Abmeldungen) entspricht die Summe der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegungen nicht dem Bevölkerungsanstieg per Ende März.

Innert Jahresfrist wuchs die baselstädtische Bevölkerung um 1'382 Personen, was einer Zunahme um 0,7% entspricht. 13'024 Personen liessen sich in dieser Zeitspanne neu im Kanton nieder, 12'822 verliessen ihn. Daraus resultierte ein positiver Wanderungssaldo von 202 Personen. Seit März 2017 wurden 2'004 Kinder geboren, 2'096 Personen starben. Die Zahl der Schweizer stieg um 0,2% auf 127'516, jene der Ausländer erhöhte sich um 1,6% und lag per Ende März 2018 bei 72'238 Personen. Dies kommt einem Bevölkerungsanteil von 36,2% gleich. In den letzten zwölf Monaten wechselten 18'204 Personen innerhalb des Kantons ihren Wohnort. 1'135 Ausländer wurden in der gleichen Zeitspanne eingebürgert. Nach Gemeinde betrachtet, nahm die Einwohnerzahl in Basel um 0,6% und in Riehen um 2,0% zu. In Bettingen sank sie um 0,3%.