Drüben ankommen ist garantiert, aber nebensächlich: Was man auf einer Fähre lernen kann

Die wohl langsamste und umständlichste Art, den Rhein zu überqueren, umgibt eine eigenartige Aura. Nicht die Langsamkeit an sich, sondern das Gefühl, im Wasser zu sein statt darauf. Das Bewusstsein, dass kein Motor oder Segel das Schiff vorantreibt, sondern alleine die unaufhaltsame Bewegung des Rheins, mit der das flache Holzboot über ein Seil verbunden und verkeilt ist. Rhein und Boot drücken und schieben gegeneinander, sie reiben sich und stossen sich ab und sind doch verbunden.

Im Sommer verbringen die Meisten die Minuten der Überfahrt auf dem Vorderdeck und schliessen die Augen, das Gesicht gegen die Sonne gerichtet, während die Schaluppe gluckernd von der Strömung über den Fluss getrieben wird. Im Winter jedoch ist es zu garstig dafür, lieber verzieht man sich ins Häuschen der Fähri und setzt sich an den Gasofen. Dort sitzt auch Remy Wirz.

Am Rhy dört stoot e Schlabbe

was foot me mit däm aa?

es hogt e Männli dinne:

Es isch dr Fäärimaa!

Seit zwölf Jahren überquert er an rund 320, 330 Tagen im Jahr viele Male den Rhein. «Ich war nicht mehr im Urlaub. Wozu auch?»

Remy, was macht ein Fährimaa im Winter, so alleine?

«Das ist lieb. Der hat Mitgefühl!» Er lacht. Tja, das, was er sonst auch macht: Fähri fahren und mit den Leuten reden. Alleine sei er ja nicht, und wenn, dann ist das auch kein Problem. «Als Kind sass ich stundenlange auf einem Baum und habe über Gott und die Welt nachgedacht. Die Fähre ist jetzt mein Baum.»

Von Kühen lernen

Was hast du gemacht, bevor du Fährimaa wurdest? Wirz: «Puh, ich hab so viel gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Buch könntest du schreiben!» Er war Techniker bei der damaligen PTT, bevor er drei Jahre Landdienst in Flims absolvierte. «Hundertvierzig Gusti. Da habe ich eine Menge gelernt. Körpersprache zum Beispiel. Das ist sehr hilfreich auf der Fähre.»

Von Kühen kann man Körpersprache lernen?

«Eher von den Menschen, aber das ist auch universell, das Gespür für den anderen. Gusti oder Bauer, egal.» Danach folgte eine therapeutische Ausbildung, er hat Tantragruppen geleitet, führte 15 Jahre lang eine Zimmerei, leitete eine geschützte Werkstatt, hat psychisch Kranke betreut, war mal bei der Archäologischen Bodenforschung, und so weiter. Die Fähre nimmt einen speziellen Platz in dieser Geschichte ein: «Also ich hab wirklich ein schönes Leben. Ganz schön. Man kann sagen, ich sei hier angekommen.»

Botswana? Nice.

Drei Männer steigen ein, sie tragen Trainingsanzüge und sprechen Englisch, sie scheinen nicht aus Basel zu sein. Wirz spricht sie sofort an. «Where are you from? Botswana? Nice. Turkey? Also nice.» Ein afrikanischer Nachwuchskaratekämpfer und seine zwei Trainer, wie sich bald herausstellt. Sie machen Zwischenhalt in Basel auf einer Wettkampftournee um die ganze Welt und eher zufällig sind sie auf der Fähre gelandet. Remy überredet die drei, die nur rasch auf die andere Seite wollten, noch einen Tee zu trinken. Ihr Widerstand stösst auf taube Ohren. «Hier haben wir Zeit, das ist ganz wichtig! Die haben sicher was zu erzählen.»

Es entsteht eine mehr oder weniger hitzige Diskussion über Türken und Kurden, PKK, Frauenrechte, Afrika, Trump, Religion, das Nichts und die Ewigkeit. Wirz beendet es: «We are together, you know.» Später meint er schelmisch: «Hier habe ich schon jede Weltanschauung zweimal gehört. Ich zettle gerne solche Sachen an.»

Anders als bei einem Buschauffeur, Taxifahrer oder Trämmliführer gibt es keinen abgeschlossenen Bereich wo steht: «Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen.» Hin und wieder muss er nach Tankern Ausschau halten, aber zum Reden bleibt immer Zeit.

«Mir ist noch nie was passiert» er klopft dabei an die Holzdecke. «Diese Fähre ist als einzige unfallfrei geblieben.»

Ein gschwätziger Barbier kann dem Fährimaa nicht das Wasser reichen

Unter den Berufen, denen seelsorgerische Qualitäten nachgesagt werden, ist Fährimaa selten aufgelistet. Coiffeure oder Taxifahrer und Barkeeper hören sich unsere Nöte an, spenden ein halbes Ohr, vielleicht sogar Trost. Dass die Fähri nicht dazugehört, mag damit zusammenhängen, dass die Meisten zur falschen Zeit damit fahren. Denn im Winter reduziert sich die Fahrt über den Rhein zu ihrer Essenz: Zwischen den zwei Ufern ist auch zwischen den Welten. In einem Buch über Lebenscoaching sah ich mal eine Übung, wo man sich eine Flussüberfahrt vorstellen muss. Am einen Ufer das Problem, auf dem anderen die Lösung. Dazwischen soll man «loslassen». Was man von dem modernen Selbstoptimierungs-Hokuspokus auch halten mag, auf der Fähre ist man für ein paar Minuten gezwungen, den ganzen Kram hinter sich zu lassen. Das liegt auch an Wirz’ gelassener Ausstrahlung. Mit Oberflächlichkeiten mag er sich nicht abgeben, Eitelkeiten sind hier fehl am Platz.

«Je mehr ich loslasse, desto mehr habe ich. Seit ein paar Jahren bin ich in einem Zustand der Zufriedenheit. Wirklich, mir gehen die Fragen aus. Was das Leben anbelangt. Ich habe keine Fragen mehr. Das ist fantastisch!»

So ein bisschen wie…Zen?

«Nein, das würde nicht zu mir passen. Ich weiss, dass ich nichts weiss. Eher so. Aber ich bin ein Narr, ich bin ein Chaot. Ich habe so eine psychische Deformation. Prokra…» Er überlegt—

…Prokrastination? Das ist doch keine Deformation!

«Ja genau. Doch, also von hundert Briefen, die ich erhalte, mache ich zwei auf. Aber ich bin ja immer noch hier. Irgendwie geht’s immer. Vielleicht bleibt einmal eine Rechnung liegen, aber ich hab das Gefühl, ich kann im Reinen sein mit der Gesellschaft. Ich gebe ihr so viel zurück, wie sie mir gibt.»

«Auf der Fähri kann ich den Leuten eine Freude bereiten. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe so viel Freude, Liebe, Dankbarkeit, alles mögliche in mir.»

Wie machst du das?

«Ich bin mir selber einfach immer treu geblieben. Das ist meine grösste Stärke.»

Im Sommer ist Remy täglich bis spät in die Nacht auf dem Wasser. Im Winter nur bei schönem Wetter, und auch nicht bis spät. So wie heute, an diesem milchigen, bleichen Tag, könnte er genausogut zu Hause bleiben. Mit den drei Gästen ging es gerade so knapp auf. Er zählt die klimpernden Münzen in seiner Hand. «Zäh, drizäh, vierezwanzigfüffzig, einevierzig. Momänt. Vierzig…inevierzigfuffzig. Grad no so uffgange.»

Eine Spezialität im Winter: das Fondue-Essen auf der Fähre. Im Preis sind der Käse und der Fährimaa inbegriffen, die Geschichten, die Remy Wirz erzählt und die Diskussionen, die entstehen, die sind gratis. Vielleicht wird noch ein Fährimaa-Lied gesungen.

