Dufry mit mehr Umsatz nach neun Monaten

Organisch - also um Zukäufe bereinigt - betrug das Wachstum 7,9 Prozent, wie Dufry am Dienstag mitteilte. So stark gewachsen sei das Unternehmen seit 2011 nicht mehr. Vor allem in der Mittelmeerregion - allen voran in der Türkei - seien die Geschäfte über die Sommermonate rund gelaufen.

Operativ erwirtschaftete Dufry in der Berichtsperiode einen Gewinn (EBITDA) von 743,6 Millionen Franken. Das sind 8,5 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Unter dem Strich verbuchte Dufry einen Reingewinn von 122,0 Millionen Franken, nach 29,9 Millionen Franken im Vorjahr.

Gleichzeitig wurden nun 275 Millionen Schulden abgebaut. So stand das Unternehmen Ende September mit insgesamt noch 3,48 Milliarden in der Kreide.

Im dritten Quartal allein legte der Umsatz 7,6 Prozent zu. Am stärksten wuchs der Umsatz zwischen Juli und September in Lateinamerika mit 13,2 Prozent, während die Region Asien-Mittlerer Osten-Australien mit plus 4,4 Prozent langsamer zulegte. Für das vierte Quartal ist man bei Dufry zuversichtlich, wie es weiter hiess.