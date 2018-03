Durch Ausweichen Frontalkollision verhindert

Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr die L 139 mit einem BMW X3 in Richtung Schopfheim. In einer leichten Linkskurve verlor sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ins Schleudern. Die entgegenkommende Golf-Fahrerin wich nach rechts aus und konnte so eine Kollision vermeiden, stieß dabei allerdings seitlich mit einem Laternenmast zusammen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR.