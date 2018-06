«Dusse Schloofe» Aktion auf Marktplatz gegen Wohnungsnot (mit Video)

Die Aktion wurde von «Recht auf Stadt Basel» organisiert, ein Zusammenschluss von abriss- und kündigungsbedrohten Häusern, nachbarschaftlichen Initiativen und Einzelpersonen. Menschen schliefen draussen, um symbolisch zu zeigen, dass viele bereits ihr Zu Hause verloren haben oder zu verlieren drohen. Der Steinengraben oder die Mattenstrasse sind nur zwei bekannte Beispiele, doch gerade in den ärmeren Basler Quartieren nehmen Massenkündigungen weiter zu.

Dusse schloofe from RechtaufStadtBasel on Vimeo.

«Es ist wieder an der Zeit, draussen zu schlafen», hiess es auf dem Flyer zur Veranstaltung. Damit bezogen sich die InitiantInnen direkt auf die gleichnamige Aktion, die am 12. Juni 1979 auf dem Marktplatz stattfand. Nachdem sich Betroffene des Abrisses der Häuser am Unteren Rheinweg/Florastrasse gegen ihre Verdrängung wehrten, solidarisierten sich zunehmend andere MieterInnen. Sie riefen zu einer Demonstration unter dem Motto «Stopp der Zerstörung von günstigem Wohnraum!» auf. Im Anschluss schliefen AktivistInnen auf dem Marktplatz – bis sie von der Polizei geräumt wurden, was zu harter Kritik an der Polizeistrategie von SP-Regierungsrat Schnyder führte. Die bedrohten Häuser wurden besetzt, die mietpolitischen Proteste weiteten sich aus.