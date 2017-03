E-Bike-Fahrer prallt in stehenden Kleinbus

Ein E-Bike-Lenker ist am Freitagabend in der Hammerstrasse ins Heck eines stehenden Mannschaftstransporters gefahren. Der 48-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass ihn die Sanität der Rettung Basel-Stadt nach einer Erstversorgung durch den Notarzt ins Spital fahren musste.