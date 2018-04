EBM erfolgreich und dynamisch auf Kurs

An der gestrigen 120. Delegiertenversammlung zeigten die Verantwortlichen der EBM auf, dass das Unternehmen bestens auf Kurs ist. Wie der Geschäftsabschluss 2017 dokumentiert, ist die EBM mit ihrer Fokussierung auf das Kerngeschäft Energie richtig positioniert, entwickelt sich dynamisch und ist nachhaltig solide aufgestellt. Basierend auf den Zahlen betonte Verwaltungsratspräsident Alex Kummer in seiner Präsidialadresse, dass die EBM dem Ziel, in allen vier Segmenten zu den fünf führenden Schweizer Energieversorgungs-Unternehmen zu gehören, deutlich näher gekommen ist. Grundlage bildet die Wachstumsstrategie, welche auf die geplante vollständige Öffnung des Schweizer Strommarktes ausgerichtet ist.

Die 225 stimmberechtigten Delegierten genehmigten den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2017, die mit einem ausserordentlich hohen Gewinn von 185 (Vorjahr 21) Millionen Franken abschloss. Der ausserordentliche Gewinn ist in erster Linie auf die Veräusserung der EBM-Beteiligung an der französischen Direct Energie zurückzuführen. Erfreulich zeigt sich auch die Entwicklung des Betriebsergebnisses (EBIT), welches 42 (36) Millionen Franken erreichte. Mit einem Eigenkapitalanteil von 71,8 Prozent und einer Verschuldungskennzahl von 1,08 (Netto-verschuldung zu EBITDA) ist die EBM zudem sehr solide finanziert. Den verantwortlichen Organen wurde für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Gestützt auf die an der Delegiertenversammlung 2015 beschlossenen und an der diesjährigen DV in Kraft tretenden Verkleinerung des Verwaltungsrates stellten sich Dr. Helen Gianola, Kurt Henzi und Bernard Schmitter nicht mehr zu Wahl. Somit besteht der Verwaltungsrat, wie geplant, aus noch neun Mitgliedern. Dazu gehören die bisherigen Mitglieder Alex Kummer (Laufen), Urs Grütter (Arlesheim), Peter Müller (Reinach) und Gilbert Fuchs (Hagenthal-le-Bas), welche für eine weitere Amtsperiode bis 2022 gewählt wurden. Den Verwaltungsrat komplettieren die bisherigen Mitglieder Andreas Büttiker (Oberwil), Andreas Dürr (Biel-Benken), Daniel Schenk (Therwil), Elisabeth Schneider-Schneiter (Biel-Benken) sowie Dr. Beatrice Van der Haegen-Graber (Münchenstein).