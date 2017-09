EBM gibt historisches Archiv an Kanton ab

Arbeitslosenquote in Basel-Stadt höher, in Baselland stabil

In den beiden Basel hat sich die Arbeitslosenquote im August unterschiedlich entwickelt: Derweil sie in Basel-Stadt von 3,5 auf 3,7 Prozent anstieg, verharrte sie in Baselland bei 2,8 Prozent. Landesweit betrug die Quote unverändert 3 Prozent.