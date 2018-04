EBM verkauft restlichen Anteil ihrer Aktien an Direct Energie.

Der Preis liegt bei EUR 42.-- je Aktie, der damit im Vergleich zu einem Verkauf am Aktienmarkt deutlich höher liegt. Die gesamte Transaktion muss von den zuständigen französischen Behörden noch genehmigt werden. Der Vollzug soll im laufenden Jahr stattfinden.

EBM erwartet einen Verkaufserlös von rund 95 Millionen Franken. Im Jahresabschluss 2017 wurden die verbliebenen Aktien bereits auf den Börsenkurs aufgewertet. Deshalb wird sich der Verkauf im Finanzergebnis und Jahresgewinn 2018 nur noch mit rund 10 bis 15 Millionen Franken positiv auswirken.

Im November 2017 konnte EBM bereits etwas mehr als die Hälfte ihrer Aktien am französischen Energieunternehmen Direct Energie erfolgreich am Aktienmarkt platzieren und über 90 Millionen Franken generieren. Damit verbunden bestand die Absicht, im Jahr 2018 den verbleibenden Anteil ebenfalls zu verkaufen. Seit Gründung der Direct Energie im Jahr 2003 ist das Unternehmen stark gewachsen und gehört heute zu den drei grossen Marktteilnehmern im französischen Strom- und Gasgeschäft. Das erfolgreiche Wachstum wurde auch mit Kapitalerhöhungen finanziert, an welchen EBM nicht partizipierte. Folglich wurde die Beteiligung der EBM in den letzten Jahren auf unter 10 Prozent verwässert und war damit nicht mehr von strategischer Bedeutung. Der Erlös dient zur Stärkung der Finanzkraft bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungsstruktur.