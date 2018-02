EHC Basel qualifiziert sich für den Swiss Ice Hockey Cup

Nach wenigen Minuten ergab sich für den EHC Basel bereits die erste Möglichkeit durch Tuffet. Es folgten weitere Chancen, unter anderem durch Ast. Trotzdem gelang dem Gegner, EHC Burgdorf, der erste Treffer des Spiels. Doch der EHC Basel konnte reagieren und dank einem Fehler des Gegners zum Ausgleich treffen.

Der Gegner legte nochmals an kämpferischen Einsatz zu. Es folgten einige Strafen für den EHC Burgdorft. Diese nutzte der EHC Basel aus und konnte dank Sandro Brügger in Führung gehen. Zum Schluss setzte sich dann die individuelle Klasse des EHC Basels durch: In der 54. Minute gelang es Puntus die Scheibe über die Linie zu schieben, nachdem zuvor Spreyermann und Brügger mit ihren Versuchen noch scheiterten. Dann machte Tuffet nach schönem Zuspiel von Spreyermann alles klar.