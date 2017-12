ETH-Neubau in Basel: Baustopp und Zusatzkosten von bis zu 27 Millionen

Eigentlich hätten die Bauarbeiten am «Departement für Biosysteme»-Neubau Ende November beginnen sollen. Nun schauen die Basler beim Schällemätteli auf ein grosses Loch, welches das Stadtbild nicht gerade verschönert. Wie die Sonntagszeitung in ihrer Silvesterausgabe berichtet, ist die Baufirma «Implenia» an der Verzögerung schuld. Diese erhielt den Bauauftrag nicht, er wurde an die «BAM Swiss AG» vergeben, und will ihn nun über den Rechtsweg erstreiten. Schon am Tag des Vergabeentscheids begann die Baufirma damit den Entscheid anzufechten.

Nun kann «Implenia» einen ersten Erfolg verzeichnen: In einem Zwischenentscheid urteilt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Beschwerde eine «aufschiebende Wirkung» habe.

Das wird teuer für die ETH. Die bereits ausgehobene Baugrube muss mit einer Betonschutzschicht abgedeckt werden, da der freigelegte Molassefels sehr regenempfindlich sei. Diese Schicht hält allerdings nur drei Monate und muss danach ersetzt werden. Schon nur der Bauschutz kostet die ETH fast zwei Millionen Franken zusätzlich. Und es geht noch weiter: Ingenieure und Geologen müssen zusätzliche Abklärungen erstellen, Miet- und Arbeitsverträge verlängert werden. Insgesamt rechnet man in Zürich mit Mehrkosten von rund zehn Millionen Franken. «Sollten weitere Rechtsmittel ergriffen werden, so würde sich der Baubeginn noch weiter hinausschieben und die Kosten sich weiter erhöhen», sagt ETH-VIzepräsident Ulrich Weidmann gegenüber der Sonntagszeitung. Der Schaden könnte so auf bis zu 27 Millionen Franken explodieren.

Bis zu 20 Monaten Verspätung möglich

Mit einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vor Sommer 2018 rechnet die Zürcher Hochschule nicht. Ursprünglich hätte der Bau im Herbst 2021 fertiggestellt werden sollen, nun kann sich das im schlimmsten Fall um bis zu 20 Monate verschieben. Bis dahin muss das Departement für Biosysteme weiterhin in einem provisorischen Gebäude untergebracht werden, das gemäss ETH «aus allen Nähten platzt».