EU gibt mit Auflagen grünes Licht für Actelion-Übernahme durch J&J

Die Freigabe des 30 Milliarden Dollar schweren Deals stehe unter dem Vorbehalt, dass die beiden Unternehmen die Entwicklung von Medikamenten gegen Schlaflosigkeit sicherstellen, teilte die EU-Kommission am Freitag mit.

Beide Unternehmen würden derzeit Mittel gegen Schlafstörungen basierend auf einem neuen Wirkmechanismus entwickeln. Sollte eines der Programme nach der Fusion beendet werden, gäbe es hier unzureichenden Wettbewerb, schreibt die Behörde. Hier soll das Actelion-Programm in die neue Tochter Idorsia verlagert werden, an der J&J einen Anteil von maximal 32 Prozent halten sollte.

Maximaler Idorsia-Anteil von 16 Prozent

Um die Wettbewerbsbedenken der Behörde auszuräumen, darf J&J die strategischen Entscheidungen bei Idorsia nicht beeinflussen und der Anteil soll auf 10 Prozent beschränkt werden. Er darf auf 16 Prozent steigen, falls der US-Konzern nicht der grösste Anteilseigner ist. Auch die Entsendung eines Kandidaten in den Verwaltungsrat ist untersagt.

Um die Anreize bei den eigenen Medikamenten bei Schafstörungen zu erhöhen, sollen ausserdem dem J&J-Entwicklungspartner Minerva weitreichende Entwicklungs- und Vermarktungsrechte eingeräumt werden.

Mit dem Entscheid der EU-Kommission nimmt die 30 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Schweizer Biotechfirma eine wichtige Hürde. J&J hatte im Verlauf der Prüfung bereits Zugeständnisse angeboten. Die Wettbewerbsbehörde hatte ihre Frist für die Prüfung des Deals bis zum kommenden Montag 12. Juni verlängert, von zuvor 24. Mai.

Keine Bedenken bei MS-Medikamenten

Genauer prüfen wollte die Behörde dabei nicht nur die Auswirkungen auf den Wettbewerb bei den Mitteln gegen Schlafstörungen, sondern auch bei den Medikamenten für Multiple Sklerose. Bei diesen Medikamenten hat die Europäische Kommission nun aber keine Bedenken: Die sich derzeit noch in der Entwicklung befindlichen Actelion-Medikamente würden wahrscheinlich in einem anderen Rahmen vertrieben als die J&J-Medikamente, heisst es in der Mitteilung.

J&J will die Übernahme bis Mitte Jahr über die Bühne bringen. Die Actelion-Aktionäre haben der Übernahme bereits ihren Segen geben: Anfang April hatten sie an der Generalversammlung den Weg für die Übernahme frei gemacht. Bei der Übernahme soll das forschungs- und frühklinischen Produktkandidatengeschäft von Actelion in die neugegründete Firma Idorsia abgespalten werden.

Die Pharmabranche sorgte in jüngster Zeit mit zahlreichen Milliarden-Deals für Schlagzeilen. Angetrieben vom Auslaufen vieler Patente sowie hohen Kosten für Forschung und Entwicklung schliessen sich immer mehr Firmen zusammen.