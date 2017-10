Ehe für alle : Basels Homosexuelle dürfen in Deutschland offiziell heiraten, doch dies gilt nur bis zur Grenze

Es war ein historischer Tag für Deutschland, als die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wurde. Am 1. Oktober war es so weit: Mann und Mann sowie Frau und Frau dürfen jetzt offiziell den Bund der Ehe eingehen. Die Tendenz bei den Männern ist übrigens höher als bei den Frauen. Damit sind unsere Nachbarn der Schweiz weit voraus. Aber auch Herr Schweizer darf Herrn Schweizer in Deutschland ehelichen. Im Heimatland gilt das dann einfach als eingetragene Partnerschaft. Immerhin: Man wurde zumindest von einem Gesetzgeber dem Bund der Ehe zugeführt.

Der grosse Heiratsboom zieht langsam an; schliesslich ist es nun erst eine Woche her, seit das Gesetz «Ehe für alle» in Kraft getreten ist. In Freiburg im Breisgau wurden vergangene Woche bereits die ersten drei Ehen von Mann zu Mann geschlossen. Weitere 19 Paare haben schon einen Termin vereinbart, wie Eva Amann vom Pressereferat der Stadt gegenüber barfi.ch sagt.

Männer wagen es eher als Frauen

In Weil, Lörrach und Bad Säckingen ist das Trauzimmer derzeit noch heterosexuelles Hoheitsgebiet, doch das ändert sich bald. Lörrach vermeldet bereits über 20 Anfragen zur Eheschliessung gleichen Geschlechts, in Weil seien es «einige», wie die Pressestelle sagt, in Bad Säckingen geht man von ersten Anfragen in den nächsten paar Wochen aus. «Die Erfahrung ist, dass bei uns die Leute nicht in Hysterie verfallen und alles schön geregelt angehen», sagt die dortige Standesbeamtin badensisch-lakonisch.

Die grösste Nachfrage verzeichnet die Stadt Freiburg bei Männern. Man ist aber auch Schweizern gegenüber offen. Die Voraussetzungen sind nicht mal aufwändig. Man muss volljährig sein, darf keine bestehende Lebenspartnerschaft oder Ehe in Deutschland oder Schweiz führen und natürlich nicht verwandt sein. Die nötigen Dokumente werden je nach Antragsteller und Herkunftsland eingefordert.

Es bröckelt in der Schweiz

Obwohl die Ehe in der Schweiz noch als heteronormative Hochburg gilt, bröckelten nach dem Entscheid in Deutschland erste politische Verhärtungen in anderen Ländern. Das traditionelle Bild der ausschliesslichen Ehe zwischen Frau und Mann definiert nach wie vor der Gesetzgeber und er zementiert es hierzulande auch. Das erste Land in Europa, das die gleichgeschlechtliche Ehe zuliess, waren die Niederlande 2001. Daraufhin folgten 13 weitere Länder, zuletzt Deutschland. Zudem besteht in den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Spanien, Belgien, Frankreich und Grossbritannien ausnahmslos auch das Recht auf Adoption durch homosexuelle Paare. Eine Bastion, die hierzulande noch als uneinnehmbar gilt.

So bleibt für die Schweizer Heiratstouristinnen und Heiratstouristen gleichen Geschlechts immerhin der Trost, die Ehe jetzt in Deutschland wagen zu können. Doch auch hier gilt wie in Bad Säckingen: Man will nicht in Hysterie verfallen. Und folgt man der Freiburger Argumentation, so dürfte es auch hier ein männliches Paar sein, das mit festem Wunsch nach Institutionalisierung der eigenen Partnerschaft den ersten Schritt tut und als Schweizer und Schweizer in den Hafen der deutschen Ehegesetzgebung schippert.

