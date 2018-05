Eidg. Jodlerfest verwandelt Basler Innenstadt 2020 in Jodlerdorf

Das auf 26. bis 28. Juni 2020 angesetzte Eidgenössische Jodlerfest soll schweizerisches Brauchtum im urbanen Raum einer Stadt präsentieren, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Neben Wettvorträgen in Jodelgesang, Alphornblasen und Fahnenschwingen ist am Samstag ein Festakt und am Sonntagnachmittag ein Festumzug vom Gross- ins Kleinbasel geplant.

Das Festgelände wie auch alle Vortragslokale sind in Gehdistanz zum Marktplatz vorgesehen. Die rund 1400 Bewertungsvorträge sollen in verschiedenen Konzertsälen und Kirchen stattfinden.

5,5 Millionen Franken Budget

Ein "Jodlerdorf" mit Zelten soll auf dem Peterplatz und im Petergraben entstehen. Ergänzt wird das Jodlerdorf durch eine "Jodlermeile", die sich durch die Altstadtgassen vom Petersplatz bis zur Schneidergasse hinunterziehen soll.

Das Budget für den Grossanlass beträgt gemäss Mitteilung rund 5,5 Millionen Franken. Die Mittel sollen durch Sponsoring, Beiträge der öffentlichen Hand, Beiträge der Aktiven sowie aus Gastronomieverträgen generiert werden.

Präsident des Organisationskomitees ist der ehemalige Basler Regierungsrat Carlo Conti. Die Basel Tattoo Produktions GmbH, welche in Basel seit 2006 das Militärmusikfestival Basel Tattoo organisiert, übernimmt die Funktionen des Generalsekretariats und der Geschäftsstelle.

Jodlerfest zuletzt 1924 in Basel

Das Eidgenössische Jodlerfest findet alle drei Jahre statt. Die 30. Ausgabe war 2017 in Brig VS durchgeführt worden. In Basel war unter der Bezeichnung "Schweizerisches Jodler-Verbandsfest" 1924 das erste Eidgenössische Jodlerfest der Geschichte ausgetragen worden.

Turnusgemäss ist der Nordwestschweizer Verband alle 15 Jahre mit der Organisation beauftragt, wie es weiter heisst. Mit Ausnahme von 1924 fanden die Eidgenössischen Jodlerfeste in der Nordwestschweiz jedoch jeweils in den Kantonen Aargau und Solothurn statt.

Entgegen dem nationalen Trend ist gemäss Mitteilung im Kanton Basel-Stadt die Zahl der Jodlervereine in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zurückgegangen - derzeit sind es fünf Vereine. Im Kanton Basel-Landschaft gibt es aktuell rund 20 Jodlervereine.