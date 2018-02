Im vergangenen Geschäftsjahr setzte die Baloise in der Schweiz mit einer Auswahl an innovativen Gegenstandsversicherungen bereits erste Akzente. Jetzt geht sie einen deutlichen Schritt weiter und versichert neu voll digitalisiert, mit wenigen Klicks und in nur zwei Minuten eine ganze Reihe von über 60 Einzelgegenständen, die ihrem Besitzer besonders lieb und teuer sind. Ein weiterer Schritt in der Umsetzung der strategischen Ausrichtung "Simply Safe".