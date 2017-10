Ein Jahr nach den brutalen Frauenmorden in Freiburg: Tiefer Schock, langer Prozess

Vor genau einem Jahr: Die 19-jährige Medizinstudentin Maria wollte nur nach Hause. Bild: Twitter.

Als die Sonne vor einem Jahr an der Dreisam aufging, machte eine Joggerin eine grausige Entdeckung. In einem Gebüsch am Ufer lag der tote Körper von Maria L. im Wasser. Das Flussgebiet beim Freiburger Fussballstadion ähnelt der Langen Erlen und führt dem Stadtrand entlang. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war die damals 19-jährige Medizinstudentin Maria L. nach 2 Uhr von einer Fakultätsparty auf dem Weg nach Hause. Die Dreisam rauschte träge im Mondlicht vor sich hin, der Abend war mild. Der afghanische Flüchtling Hussein K. hatte ebenfalls gefeiert. Er sei zunächst in der Innenstadt gewesen, sagte er beim Prozess vor dem Landgericht Freiburg aus. Dort habe er im Park neben der Uni zwei Gramm Haschisch gekauft und Wodka getrunken. Gegen Morgen habe es ihn nach einem kurzen Aufenthalt in einem Club an den Fluss verschlagen. Überwachungsvideos zeigen, wie ihm die Leute in der Strassenbahn ausweichen.

«Mach mal Sex»

An der Dreisam habe er nur einen Gedanken gehabt: «Komm, mach mal Sex mit ihr». Deshalb habe er Maria vom Velo gestossen. Er hielt der Frau den Mund zu und würgte sie schliesslich mit dem Schal. «Ich lebe in der Hölle», sagte Hussein K. bei seinem Geständnis vor Gericht. Er könne nur jeden Tag für die Studentin beten: «Mehr kann ich nicht tun». Nachdem die Vergewaltigung mehrmals scheitert, missbraucht er die junge Frau mit der Hand.

Medienberichte sprechen auch davon, dass er Maria L. mehrmals gebissen haben soll. Dann schleppt er die junge Frau ans Ufer und wirft sie in den Fluss. Dort ertrinkt Maria L., wie die deutschen Kriminaltechniker bei der Obduktion feststellen. Der Täter wurde schnell erwischt, dank eines am Tatort gefundenen Haares wurde Hussein K. ermittelt und gefasst. Lange war aber unklar, wer er wirklich ist: Er hatte keine Papiere. Erst gegen Ende des Prozesses konnte die Polizei seine Identität und sein Alter eindeutig feststellen.

Joggerin vergewaltigt und getötet

Die badische Polizei gerät in jener Zeit zusätzlich unter Druck: Kaum zwei Wochen später wurde im nahen Endingen eine weitere junge Frau in einem Rebberg überfallen, vergewaltigt und ermordet. Plötzlich galt Baden-Württemberg als «Kriminalitätshochburg». Nach den beiden Tötungsdelikten sei Freiburg nicht mehr so gewesen wie vorher, sagte der Polizeipräsident Bernhard Rotzinger: «Die Unbekümmertheit ist weg.» Während der brutale Mord an Maria L. in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt hatte und nicht zuletzt die Flüchtlingsdebatte weiter anheizte, so kursieren ein Jahr später bereits die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien. Nicht zuletzt deshalb, weil der Täter schon einmal wegen eines Sexualdelikts auf Zypern angeklagt und dann freigelassen worden war.

Der Prozess gegen Hussein K. vor dem Landesgericht in Freiburg sorgte international für Aufsehen. Bild Keystone.

Selbst ein Jahr nach den Morden ist die Polizeipräsenz in Freiburg massgeblich höher als vorher. Immerhin, junge Frauen würden nicht mehr so stark mit Pfefferspray aufrüsten, wie direkt nach den beiden Morden. So wiederholte der Oberbürgermeister Dieter Salomon in einem seiner unzähligen Interviews in den deutschen Medien: «Die Lage in Freiburg hat sich wieder entspannt.»Diese Entspannung hat einen Preis: So wird die Ausgangsmeile «Bermudadreieck» in Freiburg nun permanent videoüberwacht. Dunkle Ecken auf Strassen und an Plätzen wurden konsequent besser beleuchtet. So erklärt eine Studentin gegenüber der Badischen Zeitung, dass auch sie Pfefferspray habe, sich aber generell nicht unsicherer fühle. Jedoch: Klar sei, dass man in Freiburg inzwischen stärker darauf achte, dass alle nach dem Ausgang abends oder nachts gut nach Hause gekommen seien.

Der Prozess im Mordfall an der Dreisam läuft noch. Das Urteil gegen Hussein K. wird im Dezember vom Landgericht Freiburg gesprochen.

