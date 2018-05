Ein Kulturpreis, vier Auszeichnungen und viele kulturelle Blitzlichter in Riehen

Riehen hat für einmal mit der Tradition der jährlichen Preisverleihung gebrochen. Neu ist, dass vier Kulturschaffende gleichzeitig ausgezeichnet werden. Die Preisträgerin und die Preisträger werden als Team in Erscheinung treten und im Rahmen der Preisverleihung ein inspiriertes und inspirierendes Beispiel von spartenübergreifendem künstlerischem Ausdruck bieten, wie es in der jungen Generation immer mehr Raum greift. Die Preisgekrönten geben ab 20 Uhr Einblick in ihr individuelles Schaffen. Sie werden das Gemeindehaus vom Bürgersaal über das Foyer im Obergeschoss bis hinein in die Sitzungszimmer multimedial bespielen.

Die Preise gehen an:

Ursula Nill, geb. 1984

Sie studierte Tanz an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und an der Hochschule der Künste in Amsterdam. Den Master of Arts in Choreografie erwarb sie an der Universität der Künste in Stockholm. Ihre vielschichtigen interdisziplinären Arbeiten finden grosses Interesse.

Ares Ceylan, geb. 1989

Er studierte an der Universität Zürich Publizistik-, Kommunikations- und Filmwissenschaft, realisierte bereits diverse fiktionale Filme und erhielt 2013 den Basler Filmpreis ZOOM für den besten Kurzfilm.

David Fretz, alias „Skinny Fresh“, geb.1991

Er studiert Geschichte und Soziologie. Sein lang gehegter Wunsch, Rapper zu werden hat sich erfüllt und sein Schaffen zieht vom Tonstudio in Riehen aus weite Kreise.

Martin Stoecklin, geb. 1983

Er studierte Visuelle Gestaltung an der Zürcher Hochschule der Künste. Hervorragend und in Wettbewerben erfolgreich ist sein Plakatschaffen. Auftraggeber sind unter anderen die Kunsthalle Basel und das Kunsthaus Zürich.

Der Anlass ist öffentlich.

Programm

Verleihung des Kulturpreises 16/17, Freitag, 1. Juni, 18.30 – 22.30 Uhr

Begrüssung: Christine Kaufmann, Gemeinderätin

Jury Kulturpreis: Liselotte Kurth, Herbert Matthys

ab 20 Uhr:

Bühne Bürgersaal: David Fretz, Showcase

Sitzungszimmer OG: Ursula Nill, Video-Installation und Ares Ceylan, Film-Präsentation

Foyer Obergeschoss: Martin Stoecklin, Plakate und Drucksachen