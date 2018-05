Ein Muni für den Sieger des 99. Baselstädtischen Schwingertags am 10. Mai

Ohne Führerausweis und unter Alkoholeinfluss: Fahrzeuglenker verunfallt in Arisdorf

Arisdorf BL. Am Dienstagabend, 8. Mai 2018, kurz nach 20.30 Uhr, verursachte ein Fahrzeuglenker in alkoholisiertem Zustand und ohne gültigen Fahrausweis auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern einen Selbstunfall. Dabei verletzte sich niemand.