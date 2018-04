Schöner kann es kaum sein: Die Sonne strahlt am hellblauen Himmel, die Temperaturen steigen, der Rhein lockt. Schon gestern gab es erste mutige Rheinschwimmer, am Wochenende werden es sicher noch mehr.

Am Samstag steigt das Thermometer bis auf 27.1.° C, die niedrigste Temperatur beträgt 12.6° C um sieben Uhr in der Früh. Am Sonntag wird es gar 27.2 ° C, nur am Nachmittag muss mit etwas Regen gerechnet werden. Ein Segen für all jene, die vom Heuschnupfen geplagt sind.