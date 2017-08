Ein Wildcat qualifiziert sich für die 70.3 Worldchampionship 2018 in Südafrika!

Auch in Uster und am Tägi Triathlon in Wettingen kämpften sowohl die jüngsten wie auch die erfahreren Triathleten erfolgreich um Resultate: in Wettingen wie auch in Uster gabs Medaillenplätze: Esther Pflugi gewann in ihrer Alterskategorie das Open Rennen in der Kurzdistanz, weitere Medaillien gabs in der Kategorie Jugend für Amy Falzone sowie Valerio Leirer. In Uster wurde Anine Hell in ihrer Alterskategorie zweite in der olympischen Distanz, Laura Jakober wurde in der Kurzdistanz in Ihrer Altersgruppe ebenfalls zweite.

Und zu guter Letzt schwammen die Jakober Geschwister bei der Greifensee Überquerung 1.5 km Open Water jeweils auf den super dritten Platz.

Hier die Resultate in der Übersicht:

Vichy 70.3

Sofia Herzog

2. AK 19.OV

She has qualified for the 2018 70.3 World Championships in South Africa! Resultate: Vichy

Tägi Triathlon

Kurz Triathlon:

Esther Pflügi 1.Ak Open Frauen

Solene Schaub 9.AK Open Frauen

Andi Hollenstein 17.AK 40+

Jugend:

Amy Falzone 3.AK

Valerio Leirer 3.AK

Sophie Wiesmann 4.AK

Ian Cleek 4.AK

Schüler

Emely Falzone 4.AK

Diago Zengaffinen 4.AK

Florentin Hafner 10.AK

Resultate: Tägi-Triathlon

Uster Triathlon

Experience Short Distance

Laura Jakober 2.AK 16-34

Tobias Kron 5.AK 16-34

Giacumin Cattelan 10.AK 16-34

Tobia Stebler 48.AK 35-44

Fabian Nützi 51.AK 16-34

Competition Olympic Distance

Anine Hell 2.AK 18-34

Michel Stalder 8.AK 18-34 Plus 2. Im Police Championship!

Franny Rauch 13.AK 18-34

Resulte Uster

Greifensee Überquerung 1.5km Open Water

Laura Jakober 3.Frau

Eric Jakober 3.Man