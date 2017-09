Ein dreitätiges Fest: Tally Weil eröffnet wieder am Marktplatz

Die nächsten drei Tage soll gefeiert werden, dass Tally Weil wieder in ihr altes, umgebautes Lokal am Marktplatz in Betrieb nehmen kann. Nach einer Auszeit als Pop-Up-Store an der Freien Strasse ist es nun soweit, dass die Filiale am Marktplatz wiedereröffnet werden kann. Von heute, 21. September bis zum 23. September soll beim «Grand Reopening» mit DJs und Gewinnspielen wiedereröffnet werden.

Wir haben Tally Weijl-CEO Grüring noch an der Freien Strasse im Exklusiv-Interview im Mai befragt, wo die Marke hinzielt und was er sich von der Basler Einkaufsmeile verspricht.