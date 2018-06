Ein kurzer Überblick über die heutigen Beschlüsse des Regierungsrats

Am 6. Juli 2018 ist es wieder so weit, der Vorverkauf für das Open-Air-Kino Allianz Cinema beginnt. Ein bunter Mix aus Vorpremieren, Hollywood-Blockbustern und Arthouse Filmen bietet jährlich rund 40'000 Kinobesuchern im Sommer ein abwechslungsreiches Repertoire. Das Programm mit allen Filmhighlights und Vorpremieren wird am 4. Juli veröffentlicht.