Ein neuer Schaufenster-Knopf für Basel: Fähri statt Yysebäänli

Diese Woche ging ein kleines Erdbeben durch das traditionelle Basel: Das Eisenbahnlädeli «Bercher & Sternlicht» am Spalenberg, mit dem berühmtesten Knopf in Basel, wird im Sommer dieses Jahres schliessen (barfi.ch berichtete). Die Leserinnen und Leser von barfi.ch bedauern die Schliessung des Traditionsgeschäfts, aber noch viel mehr sind sie über das Ende des beliebten Knopfs bestürzt. Nun setzt ein neuer Knopf in der Basler Altstadt etwas in Bewegung.

Im März dieses Jahres eröffnete Fährifrau und Geschäftsführerin Maria Taubic am Rheinsprung ihr Fähri-Lädeli «Ferry Tales» am Rheinsprung. Im kleinen Geschäft gibt es alles rund um den Rhein und die Fähre sowie Kaffee und Snacks to-go. Seit letztem Wochenende sogar noch ein kleines Extra für Passanten und Kundschaft: Einen Knopf, der eine kleine Fähre im Schaufenster von der einen zur anderen Seite fahren lässt.

Dass auch dieses Geschäft einen Knopf am Schaufenster hat, steht in keinem Zusammenhang mit jenem am Spalenberg. «Die Idee entstand aus einer Schwärmerei», so Maria Taubic. Umgesetzt wurde die Idee, die mehrere hundert Stunden Arbeit in Anspruch nahm, von Tobias Brütsch, seines Zeichens Student der Robotertechnik.